Barone: “Nardella farà di tutto per trovare i 55 milioni per il restyling del Franchi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato prima della sfida contro il Monza, partendo dal tema del restyling del Franchi dopo la mancata concessione dei 55 milioni al comune di Firenze da parte dell’Unione Europea: “Non vogliamo essere distratti dal campionato e dalle coppe, ieri mattina presto ho incontrato il sindaco Nardella che mi aveva confermato la notizia di ieri ma da parte del sindaco e del Comune faranno di tutto per trovare i 55 milioni far continuare il progetto. E’ un progetto importante anche per la candidatura degli Europei in Italia”.

Poi ha proseguito tornando a parlare del campo: “Siamo concentrati sulla partita di oggi, dobbiamo stare attenti come abbiamo visto giovedi. Tanta attenzione sui dettagli, voglia di continuare e di sognare per arrivare agli obiettivi di prefissati ad inizio stagione”.