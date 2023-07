Sportmediaset, Fiorentina le proverà tutte per prendere Dia: pronta offerta da 18 milioni+4 di bonus

La Fiorentina vuole Boulaye Dia. Il centravanti della Salernitana è reduce da una stagione eccellente, ha una clausola da 25 milioni di euro che scade però il 20 luglio. L’offerta della Viola pare possa essere da 18 milioni più 4 di bonus. Non mancano le alternative, come Duvan Zapata, ma si proverà a fare tutto per portare a Firenze l’ex Villarreal. Lo scrive Sportmediaset.

