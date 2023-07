Fratello Amrabat torna a parlare: “Presto scoprirete la sua scelta. In Arabia interessati, lì pagano bene”

Il fratello e procuratore, Nordin Amrabat, del centrocampista della Fiorentina ha parlato del futuro di Sofyan Amrabat ad ESPN. Queste le sue dichiarazioni:

“Non voglio dire troppo riguardo al suo futuro. Sofyan è in trattativa con alcuni club. Le cose stanno andando avanti, ma presto conoscerete le sue scelte. Il suo progetto e la sua intenzione è di rimanere in Europa, ma c’è interesse per lui anche in Arabia Saudita. E lì c’è gente che paga molto bene”

