Sportmediaset, Muriel è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta

Paura in casa Atalanta per le condizioni di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è ricoverato in una clinica di Bergamo dopo essere caduto in maniera accidentale. Secondo quanto riporta Bergamo e Sport, Muriel, forse dopo essere caduto dalle scale, ha subito un trauma cranico con ferito lacero-contusa. Il centravanti colombiano è stato subito ricoverato in una clinica locale per monitorare la situazione.

