Sport Mediaset: la Juventus pronta a offrire 40 mln più Rincon per avere Bernardeschi

L'offerta ufficiale ancora non è stata presentata, ma è questa la soluzione con la quale i bianconeri sperano di soddisfare le richieste dei viola

L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda l'intrigo di mercato che ha come protagonista Federico Bernardeschi. L'interesse della Juventus per il numero 10 della Fiorentina è ancora vivo e, sebbene ancora non sia stata presentata un'offerta ufficiale, entro pochi giorni la trattativa potrebbe prendere il via. Stando alle indiscrezioni pare infatti che i bianconeri siano pronti ad offrire 40 milioni di euro più il cartellino di Rincon, in modo tale da soddisfare la richiesta di 50 milioni di euro avanzata dalla società gigliata.