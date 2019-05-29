Sportmediaset conferma Labaroviola, Gattuso idea concreta per la nuova Fiorentina, Montella via con cambio proprietà

Lo avevamo scritto in esclusiva sabato, nella nuova Fiorentina di Commisso sarà Gattuso il grande obiettivo per la panchina viola. Oggi anche Sportmediaset conferma l'indiscrezione, è Gattuso la vera...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2019 14:48

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