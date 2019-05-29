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Sportmediaset conferma Labaroviola, Gattuso idea concreta per la nuova Fiorentina, Montella via con cambio proprietà

Lo avevamo scritto in esclusiva sabato, nella nuova Fiorentina di Commisso sarà Gattuso il grande obiettivo per la panchina viola. Oggi anche Sportmediaset conferma l'indiscrezione, è Gattuso la vera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 14:48
Sportmediaset conferma Labaroviola, Gattuso idea concreta per la nuova Fiorentina, Montella via con cambio proprietà -
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Lo avevamo scritto in esclusiva sabato, nella nuova Fiorentina di Commisso sarà Gattuso il grande obiettivo per la panchina viola. Oggi anche Sportmediaset conferma l'indiscrezione, è Gattuso la vera alternativa a Montella in caso di cambio di proprietà, dove l'attuale allenatore viola non sarebbe più confermato.

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