ACF SMENTISCE BARGIGGIA: FALSITÀ CHE MINANO LA TRANQUILLITÀ DELLA FIORENTINA

Figuraccia enorme di SportMediaset e del giornalista Bargiggia, la Fiorentina si arrabbia, smentisce ed emette un comunicato

Sousa si dimette da allenatore della Fiorentina? Questa la notizia data per certa da Bargiggia, noto giornalista di SportMediaset. Questa la risposta ufficiale della società viola con un comunicato sul proprio sito:

"ACF Fiorentina smentisce seccamente la notizia del tutto priva di fondamento di un imminente addio dell'allenatore Paulo Sousa diffusa oggi su Mediaset dal giornalista Paolo Bargiggia. La Fiorentina si rammarica e si stupisce della superficialità con cui uno scenario così grave sia stato riportato. La Fiorentina ha sempre collaborato con gli organi di stampa e i singoli giornalisti che parlano in prima persona sui social network, rispettando il diritto di opinione e di critica ma non intende più accettare una comunicazione basata su illazioni, supposizioni o ricostruzioni infondate e non verificate. Tutto questo mina infatti la tranquillità del Club, dei suoi protagonisti e della tifoseria creando confusione e danno. La Società invita dunque a maggiore correttezza e rispetto chi si occupa del mondo viola quotidianamente o saltuariamente"