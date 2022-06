Corriere dello Sport, Suarez-Fiorentina? Solo una suggestione, ha un ingaggio da 7 milioni netti 

Ma per studiare l’italiano non sarebbe meglio trasferirsi a Firenze? Magari in Argentina conoscono poco la storia del Manzoni e dei panni da risciacquare in Arno, ma nelle ultime ore Olé ha rilanciato una clamorosa suggestione: il Pistolero, l’originale uruguaiano, per completare un attacco dove non è chiaro se ci sarà ancora Piatek. Secondo Olé, Luis Suarez, in scadenza con l’Atletico Madrid, avrebbe indicato anche Firenze fra le prossime destinazioni a lui gradite con l’obiettivo di restare in un campionato top. Ad ora una suggestione, visto il suo ultimo stipendi: 7 milioni di euro netti a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, ITALIANO-FIORENTINA OGGI L’INCONTRO: RINNOVO E MERCATO CON UNO SGUARDO AL FUTURO