Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

Adesso c'è anche il video dell'esame di Suarez fatto all'università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana per andare alla Juventus

"Mi chiamo Luis... sono nato in Uruguay... sono sposato con mia moglie da dieci anni... ho tre figli... sono calciatore professionista": a parlare è Luis Suarez durante l'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia. Una prova intercettata con una microtelecamera nell'ambito dell'indagine condotta dalla procura del capoluogo umbro e ora tra gli atti depositati dopo l'avviso di conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo. Magliettina bianca, calzoni corti jeans e scarpe da tennis, l'attaccante compare in una piccola aula davanti ai due esaminatori. Lo scrive La Stampa.

LA CONFERENZA STAMPA DI IACHINI: "NON HO MAI ALLENATO KOKORIN"

https://www.labaroviola.com/iachini-squadra-mi-ha-chiesto-di-andare-in-ritiro-kokorin-mai-allenato-quarta-mi-conosce-poco/138645/