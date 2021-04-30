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Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

Adesso c'è anche il video dell'esame di Suarez fatto all'università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana per andare alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2021 19:16
Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella" -
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Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

"Mi chiamo Luis... sono nato in Uruguay... sono sposato con mia moglie da dieci anni... ho tre figli... sono calciatore professionista": a parlare è Luis Suarez durante l'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia. Una prova intercettata con una microtelecamera nell'ambito dell'indagine condotta dalla procura del capoluogo umbro e ora tra gli atti depositati dopo l'avviso di conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo. Magliettina bianca, calzoni corti jeans e scarpe da tennis, l'attaccante compare in una piccola aula davanti ai due esaminatori. Lo scrive La Stampa.

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