Notizie Esame Fiorentina

Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"
30 aprile 2021 19:16
Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"
21 dicembre 2020 01:37
Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione
25 settembre 2020 22:07
Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate
23 settembre 2020 11:13
Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"
22 settembre 2020 12:41
La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto
22 settembre 2020 12:23
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