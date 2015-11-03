Notizie Esame Fiorentina

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Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

30 aprile 2021 19:16

Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"

21 dicembre 2020 01:37

Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione

25 settembre 2020 22:07

Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate

23 settembre 2020 11:13

Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"

22 settembre 2020 12:41

La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto

22 settembre 2020 12:23

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