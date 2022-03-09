Esame farsa di Suarez, udienza rinviata al 27 aprile per mancanza di documentazione richiesta

Luis Suarez continua a prendere la scena in Italia, sebbene non propriamente per le sue gesta in un campo da calcio.

Un nuovo capitolo tenta di far luce sulla controversa e grottesca vicenda che, ormai un anno e mezzo fa, ha caratterizzato il maldestro tentativo di Luis Suarez di prendere la cittadinanza italiana. L'attaccante, ora all'Atletico Madrid, ma all'epoca nel mirino della Juventus, avrebbe potuto beneficiare della cittadinanza italiana per firmare con i bianconeri senza occupare una casella da extracomunitario. Non se ne fece nulla, e per di più, il discusso ''esame'' finì sotto la lente d'ingrandimento della procura di Perugia, che ha aperto un'inchiesta.

Secondo quanto riportato oggi da Calcio e Finanza oggi sarebbero dovuti essere ascoltati i convenuti in giudizio Giuliana Grego Bolli (ex rettrice), Simone Olivieri (ex direttore generale) per i quali la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio, insieme a Stefania Spina (ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche) insieme all'avvocato Maria Cesarina Turco: i reati ipotizzati a vario titolo sono falsità ideologica e materiale e rivelazione di segreti d'ufficio.

nell'udienza odierna, gli avvocati difensori avrebbero chiesto e ottenuto il rinvio dell' udienza al 27 di Aprile per msncanza di elementi formali, nella fattispecie le trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali.

DALLO STADIO DEL BAYERN A QUELLO DI PECHINO, APPLE PARK E BOSCO VERTICALE. CHI FARA' IL NUOVO FRANCHI

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