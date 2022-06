Bucchioni contrario: “Non ce lo vedo Suarez alla Fiorentina, chiede soldi per fare l’ultima passarella”

Dopo il rumors legato all’interesse della Fiorentina su Luis Suarez, rilanciata la quotidiano Olè, il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha commentato questa voce a Radio Bruno: “Il mercato funziona cosi, ci sono dei giocatori che stanno cercando ingaggi, hanno procuratori bravi, che hanno rapporti con tutto il mondo, lo dicono a 100 persone e mettono in moto un certo meccanismo, un po’ come funziona la pesca a strascico, alla fine qualcosa rimane. Pensare che uno come Suarez, che magari ti chiede 10 milioni di ingaggio per una sola stagione per fare l’ultima passarella onestamente a Firenze non ce lo vedo”