Dalla Spagna: “Interesse dell’Atletico Madrid per Kean, la Fiorentina guarda a Luis Suarez dell’Almeria”

Secondo il portale spagnolo fichaje.net la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Luis Suarez dell’Almeria, attaccante colombiano e capocannoniere della Serie B spagnola.

L’affare non sarebbe tanto semplice perchè visto l’ottimo momento dell’attaccante Colombiano che ha segnato 9 goal in 14 partite l’Almeria non sembra intenzionato a cederlo almeno che non avvenga il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro come dichiarato dall’allenatore Rubi. L’affare come detto non sarebbe semplice e ovviamente non si tratterebbe di un vice Kean ma bensì del suo sostituto.

Infatti secondo il portale spagnolo l’Atletico Madrid sarebbe nuovamente interessato a Moise Kean e la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Suarez per sostituire il numero 20 viola in caso di partenza.

