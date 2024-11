Adli: “Alla Fiorentina ho la stima di allenatore, società e ambiente. Il riscatto dipende da me”

Ospite di Intégrale Sport questo sabato su RMC, il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli ha parlato delle sue prestazioni dal suo arrivo in Italia, un campionato che gli ha insegnato molto.

Yacine Adli è un giocatore soddisfatto. A 24 anni, il nativo di Vitry-sur-Seine si sta divertendo molto alla Fiorentina, dopo essere arrivato quest’estate in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Impiegato nel doppio ruolo di regista, l’ex Bordeaux ha disputato dieci partite di Serie A, realizzando un gol e tre assist e ha partecipato appieno al buon inizio di stagione dei viola, attualmente al 3° posto in campionato, a un punto dal Napoli.

“È una stagione importante, mi permette di rivelarmi, di mostrare le mie qualità a lungo termine e di trovare continuità”, spiega a Intégrale Sport su RMC . Una situazione che non necessariamente ha vissuto in passato.

“Prima del Milan ho lasciato il Bordeaux, che era in una situazione complicata. Sono arrivato a Milano e sono stato perlopiù un’alternativa. Alla Fiorentina con un allenatore che mi vuole, un club dove sono stimato da tutti è diverso in termini di fiducia. Mi sento molto a mio agio in campo, riesco ad esprimermi al meglio delle mie possibilità e i risultati si vedono. È importante che tutti sentano questa fiducia da parte dell’allenatore e della società”.

“L’Italia mi ha migliorato tatticamente, oggi posso giocare in tutte le posizioni in mezzo. Sono un giocatore più completo. Mi viene chiesto di essere l’organizzatore della squadra e di portare qualcosa in più anche in fase difensiva”

“Riguardo il contratto è difficile pianificare in anticipo. Siamo ancora all’inizio della stagione. L’obiettivo è fare una grande stagione, far parlare il campo, avere questa costanza nelle prestazioni. Se avremo una grande stagione sia con la squadra sia a livello personale, la Fiorentina non mancherà di esercitare l’opzione di acquisto. Se viceversa avrò una grande stagione e la Fiorentina non eserciterà comunque l’opzione di acquisto, questa annata mi sarà utile nel tempo.”

Lo riporta rmcsport.bfmtv.com

🎙️ “Je peux vraiment jouer à tous les postes du milieu de terrain, aujourd’hui je suis un joueur plus complet.” ⚽ Yacine Adli décrypte son rôle et bon début de saison avec la Fiorentina, ainsi que celui de Moise Kean. pic.twitter.com/IqFODqwiZp — RMC Sport (@RMCsport) November 16, 2024

