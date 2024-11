Palladino ha chiesto un vice Kean. La società per ora non è convinta perché ci sono poche occasioni

Fra poco più di un mese e mezzo inizierà il mercato invernale per i club ed anche in casa Fiorentina si stanno facendo delle valutazioni. La squadra viola sta volando in campionato ma anche nel gruppo gigliato ci sono delle lacune che il mercato che sta arrivando può aiutare a colmare. Uno di questo è il ruolo di vice Kean considerato ad oggi una mancanza all’interno della Fiorentina perché Kouamè, a cui da poco è stato rinnovato il contratto ad una cifra enorme come 1.8 milioni a stagione, non sta fornendo prestazioni all’altezza della situazione ed il divario con Kean è molto ampio.

Per questo motivo mister Raffaele Palladino ha chiesto agli uomini mercato viola un centravanti capace di sostituire Kean ed anche di giocarci insieme in determinati momenti ma per ora ha trovato freddezza nella dirigenza perché il mercato di gennaio non è un mercato semplice ed in cui ci sono tanti giocatori che possono spostarsi e naturalmente i calciatori a disposizione sono pochi perché chi li ha forti a gennaio non li vende oppure lo fa a prezzi esagerati. Dunque ad oggi in casa Fiorentina non c’è questa grande voglia di investire nel mercato che sta per arrivare, nonostante Palladino spinga su una linea diversa. In attesa di occasioni da cogliere…

GLI OCCHI DELL’ATLETICO MADRID SU KEAN