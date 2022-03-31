Pinamonti fa i complimenti: "La Fiorentina è una grande società, si lavora molto bene in tranquillità"

Domenica si giocherà Fiorentina-Empoli, ne ha parlato il bomber azzurro Andrea Pinamonti in vista della gara di Firenze

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli che sta facendo molto bene quest'anno, ha parlato al TgR Toscana proprio della sfida contro la Fiorentina, le sue parole:

"I derby sono partite molto più importanti rispetto alle altre, nel girone di andata ho provato emozioni forti. Sicuramente siamo i primi ad essere in sofferenza perchè la vittoria manca da tanto tempo e penso che la partita contro la Fiorentina arrivi nel momento giusto. La Fiorentina non ha bisogno di tante parole perchè sono tanti anni che dimostra di essere una grande società sta lanciando tanti giovani, si lavora bene in tranquillità e in serenità" conclude Pinamonti.

HA PARLATO ANCHE CASTROVILLI

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