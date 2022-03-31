Castrovilli ammette: "Ho ritrovato me stesso grazie al mio procuratore e alla mia mental coach"

Non è stato un inizio di campionato semplice per Gaetano Castrovilli che ha parlato in esclusiva ai microfoni della Rai

Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a TgR Toscana, queste le sue parole a pochi giorni dalla sfida contro l'Empoli:

"Da gennaio ho ritrovato me stesso, devo ringraziare la mia famiglia, la mia mental coach e al mio nuovo procuratore. All'inizio facevo anche io fatica a crederci ma dopo qualche seduta ho scoperto che ti fa conoscere qualcosa di te che io nemmeno conoscevo. Prima di vincere contro l'Empoli dovremmo prepararla al meglio, adesso sono tornati anche i nazionali"

MONTELLA PARLA DELLA FIORENTINA

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