Montella scontento: "Dispiaciuto tantissimo per come è finita con la Fiorentina, ritorno mai positivo"

Vincenzo Montella ha vissuto due esperienza alla Fiorentina, la prima è stata molto positiva, la seconda invece abbastanza negativa

Vincenzo Montella ex allenatore della Fiorentina e attualmente allenatore dell'Adama Demirspor in Turchia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole anche sulla doppia esperienza in viola:

"Ho commesso degli errori e sono stato ingannato diverse volte ma questo fa parte del mio lavoro, sono esperienza formative sia per l'uomo che per l'allenatore. Un sogno? Dispiaciuto tantissimo per come è finita a Firenze, è stato un ritorno e quasi sempre i ritorni non sono mai positivi, mi è dispiaciuto tantissimo perchè c'era un legame con la città e con tutto l'ambiente, quello mi è dispiaciuto tantissimo"

TRE GIORNI DOPO LA SALERNITANA, TRE GIORNI PRIMA DEL MILAN

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