Gazzetta, Pinamonti l’idea della Fiorentina per il dopo Vlahovic. Concorrenza del Sassuolo

Oggi rivelazione, domani uomo mercato. Andrea Pinamonti ha già stabilito il suo record di gol in A. Con la maglia dell’Empoli il tabellino recita 7 gol in 20 presenze. L’exploit di Pinamonti non è passato inosservato nella Milano interista, dove studiano la strategia giusta per il futuro. E chi cerca un giovane bomber su cui investire ha mossi i primi passi. Il Sassuolo è attento ai giovani italiani e ha espresso il gradimento per Pinamonti. Pure Commisso dovrà presto scegliere un erede di Vlahovic alla Fiorentina e Pinamonti è nella lista dei candidati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

