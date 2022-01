Nazione, l’Atletico Madrid vuole piazzare il doppio colpo Vlahovic-Milenkovic dalla Fiorentina

Il mercato della Fiorentina potrebbe accendersi con l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone è pronta a tornare su Dusan Vlahovic, in estate avevano fatto un’offerta da oltre 60 milioni ma la Fiorentina rifiutò. L’Atletico vorrebbe anticipare tutta la concorrenza, vuole Vlahovic per sostituire Suarez. Ma il Cholo è interessato anche a Milenkovic, il quale ha il contratto in scadenza nel 2023. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT SVELA: “VLAHOVIC-ARSENAL OSTACOLO COMMISSIONI, CHIESTI 18 MILIONI DAGLI AGENTI”