Corriere dello Sport svela: “Vlahovic-Arsenal ostacolo commissioni, chiesti 18 milioni dagli agenti”

La stampa inglese va in pressing sull’interesse dell’Arsenal per Vlahovic. E lo stesso Arteta afferma: ” Noi siamo sempre interessati ai giocatori migliori”. E in effetti i Gunners, più di altri club, sembrano in una posizione di muoversi subito per il centravanti serbo della Fiorentina. Vi sarebbe un problema: le commissioni richieste dagli agenti del giocatore. Secondo il Daily Mail ammonterebbero a circa 18 milioni di euro, numeri che lasciano perplessi non solo i Gunners. Lo scrive il Corriere dello Sport.

