TMW: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Pinamonti, la valutazione del Sassuolo è di 10 milioni”

Undici gol nella Serie A in corso, Andrea Pinamonti nonostante la disastrosa stagione del Sassuolo culminata ieri nella retrocessione resta il miglior centravanti italiano, insieme a Gianluca Scamacca, in termini di reti realizzate nella Serie A 2023/24.

Sbarcato nel club emiliano nell’estate 2022, in quella occasione Pinamonti fu acquistato a titolo definitivo dall’Inter per venti milioni di euro, l’acquisto più costoso della storia di un club che adesso, senza gli introiti del massimo campionato, sarà costretto a cedere alcuni dei suoi gioielli migliori. E tra questi ci sarà anche Pinamonti.

Il centravanti di Cles nelle ultime settimane è stato sondato da diversi club italiani ma tutti erano in attesa di capire il destino del Sassuolo, club che dopo questa retrocessione avrà come mission soprattutto quella di evitare minusvalenze. E di liberarsi di quasi tutti gli ingaggi più alti. Pinamonti in questo senso è il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Domenico Berardi: ha altri tre anni di contratto a 2.4 milioni di euro netti a stagione. Numeri troppo alti per il campionato di Serie B che impongono la sua cessione, anche perché la stessa volontà del calciatore è quella di restare nel massimo campionato italiano.

Torino e Fiorentina sono solo due dei club che si sono recentemente informati per un calciatore che, adesso, ha una valutazione che si aggira sui dieci milioni di euro. Dovesse il Sassuolo cederlo a questa cifra, ridurrebbe quasi del tutto la minusvalenza in virtù degli ammortamenti maturati negli ultimi due anni. Lo scrive Tuttomercatoweb

