TMW: “Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta”

Archiviata l’annata con Raffaele Palladino in panchina, la Fiorentina ripartirà da Stefano Pioli per provare a fare un ulteriore step in avanti dopo l’ennesima stagione conclusa con la qualificazione in Conference League. L’ex tecnico del Milan reduce dall’esperienza in Arabia Saudita, alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è ora pronto a rituffarsi nel nostro campionato. Ma come è cambiata la squadra gigliata rispetto all’ultima partita di campionato? Così la Fiorentina è scesa in campo nell’ultima gara della Serie A 2024/25 contro l’Udinese: De Gea, Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens, Beltran, Kean. Sono subentrati: Gudmundsson, Pongracic, Ndour.

I giocatori scesi in campo per quella partita sono ancora tutti sotto contratto, ma tanti protagonisti dell’ultima stagione sono andati via: da Colpani a Bove, passando per Cataldi, Adli e non solo. Ancor di più i giocatori che rientreranno da esperienze in prestito e dovranno essere sistemati altrove.

*I volti nuovi rispetto all’ultima gara della Serie A 2024/25

Jacopo Fazzini (acquistato dall’Empoli a titolo definitivo)

**Edin Dzeko (svincolato)

Niccolò Fortini (reduce dal prestito alla Juve Stabia)

Jonathan Ikoné (reduce dal prestito al Como)

M’Bala Nzola (reduce dal prestito al Lens)

Nicolas Valentini (reduce dal prestito all’Hellas Verona)

Riccardo Sottil (reduce dal prestito al Milan)

Alessandro Bianco (reduce dal prestito al Monza)

Christian Kouamé (reduce dal prestito all’Empoli)

Lorenzo Amatucci (reduce dal prestito alla Salernitana)

Josip Brekalo (reduce dal prestito al Kasimpasa)

Antonin Barak (reduce dal prestito al Kasimpasa)

Gino Infantino (reduce dal prestito all’Al Ain) hi è andato via dopo l’ultima gara della Serie A 2024/25

Nicolò Zaniolo (tornato al Galatasaray dopo il prestito)

Yacine Adli (tornato al Milan dopo il prestito)

Andrea Colpani (tornato al Monza dopo il prestito)

Michael Folorunsho (tornato al Napoli dopo il prestito)

Edoardo Bove (tornato alla Roma dopo il prestito)

Danilo Cataldi (tornato alla Lazio dopo il prestito)

GLI OBIETTIVI

Le prossime due settimane saranno decisive per delineare le strategie per l’attacco: se resta Kean, allora non ci saranno grosso investimenti in avanti dopo l’arrivo di Dzeko e la conferma di Gudmundsson. Altrimenti uno tra Lucca, Piccoli e Pinamonti.

Domani le visite mediche di Mattia Viti, poi assalto a un altro centrocampista centrale dopo Fazzini. In uscita tutti i rientri prestito a eccezione di Fortini e (forse) Sottil. A destra può arrivare un nuovo terzino anche perché il rinnovo di Dodò è tutt’altro che certo. Mandragora nel mirino di Bologna e Betis Siviglia spera di trovare presto un accordo per il rinnovo. Ulteriori indicazioni arriveranno poi dopo l’insediamento ufficiale di Stefano Pioli. Lo scrive Tuttomercatoweb