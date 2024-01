Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic

Andrea Pinamonti (24 anni) l’ha fatto ancora, il suo destro di prima intenzione all’interno dell’area di rigore è risultato decisivo per la vittoria del suo Sassuolo, l’1-0 contro la Fiorentina porta la sua firma e ha visto il centravanti classe 1999 mettere a segno la sua settima rete in campionato, senza calciare neanche un rigore. E soprattutto, ha di nuovo segnato alla Fiorentina, una maglia che quando si trova contro gli suona come stimolo ed un incentivo particolare per andare a gonfiare la rete.

Nella sua ancor giovane carriera, infatti, Pinamonti ha già segnato alla Fiorentina con quattro maglie diverse. Inaugurò nella primavera del 2017 con la Primavera dell’Inter, ci perdoniate il gioco di parole, quando segnò ai viola nella finale del campionato poi vinta 2-1 dai nerazzurri. E poi il primo dispiacere ai viola da professionista con la maglia del Frosinone, il secondo gol in assoluto del calciatore tra i “grandi”, una bella conclusione da fuori area che lasciò di sasso Lafont e la Fiorentina di Pioli per l’1-1 della 12^ giornata della Serie A 2018/19. Più recenti, gli altri graffi: nel 2021/22 il suo gol consegnò il derby mediceo all’Empoli, quello di ieri sera tre punti fondamentali per la corsa salvezza del Sassuolo.

E pensare che alla Fiorentina poteva anche finirci. Tornando indietro all’estate 2022, infatti, Pinamonti era uno dei nomi presi in esame dalla società toscana per il proprio attacco. C’è di più, perché era anche stato raggiunto un accordo per il contratto dell’attaccante, a circa 2 milioni di euro netti a stagione. Rimaneva da soddisfare le richieste del Genoa, ma una volta emersa la possibilità di arrivare al serbo Jovic, la pista Pinamonti ha perso consistenza fino ad essere stata abbandonata. Che oggi qualcuno guardi indietro con qualche rimpianto, nella Fiorentina? Di sicuro intanto c’è che quei colori, ogni volta o quasi, accendono in Pinamonti un furore differente. E che anche oggi il tecnico gigliato Italiano mantenga una certa considerazione, molto positiva, nei suoi confronti. Lo scrive TMW.

