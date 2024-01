Che risultato meraviglioso per la Fiorentina, il Napoli affonda a Torino, perde 3-0. Resta a meno

Il Napoli è più in crisi che mai. A Torino i campioni d’Italia toccano il fondo, rimediando un netto 3-0 dalla formazione di Ivan Juric: Sanabria nel primo tempo, Vlasic e Buongiorno nella ripresa castigano gli azzurri. E ora anche Walter Mazzarri comincia a tremare: alla decima partita dal suo ritorno alle pendici del Vesuvio incappa nella sesta sconfitta e la sua posizione non può essere ancora salda. Fa festa il Toro, che si porta a -1 proprio dal Napoli.

La prima fase è di studio, con un po’ di tensione da entrambe le parti e la tattica a prevalere sullo spettacolo. Poi comincia a venire fuori il Torino. Ci prova prima Zapata, ma Gollini risponde presente con una parata centrale. Poi Vlasic spreca una chance enorme, sparando alto da due passi un bel cross di Bellanova. Col passare dei minuti inizia a farsi vedere anche il Napoli: da quest’altro lato è Raspadori a sciupare una palla gol gigantesca, sparando addosso a Milinkovic-Savic col piede forte. Vlasic e Raspadori sprecano, Sanabria invece no. Per all’ultima azione del primo tempo, a un paio di minuti dal 45′, i granata passano con una rete dell’attaccante paraguaiano: su sviluppo di calcio di punizione, Sanabria dopo un rimpallo si ritrova a tu per tu con Gollini ed è glaciale, depositando in fondo al sacco. Il colpo dell’1-0 fa male al Napoli, che praticamente esce dal campo fino al duplice fischio dell’arbitro: all’intervallo il Torino è in vantaggio.

A inizio ripresa si presenta un Napoli diverso nell’assetto, con Mazzocchi al posto di Zielinski, ma non nell’atteggiamento. E che il pomeriggio sia storto diventa chiarissimo dopo pochi minuti, quando Mazzocchi entra con la gamba alta su Lazaro e a meno di cinque minuti dal suo ingresso in campo si fa espellere, chiudendo il suo debutto da incubo così. Tre primi dopo il Torino fa anche 2-0 con un bel destro da fuori di Vlasic: con gli azzurri sotto di un uomo e due gol, la partita si mette in discesa per Juric e i suoi ragazzi.

A metà secondo tempo, dopo altri cambi di Mazzarri (in tribuna per squalifica), arriva anche il gol che sa di sentenza: lo sigla Buongiorno, uno dei nomi accostati al Napoli sul mercato, e lo fa con un colpo di testa su sviluppo d’angolo che manda definitivamente in crisi Mazzarri. Da qui parte la contestazione dei tifosi presenti nel settore ospiti: cori contro la squadra e fumogeni in campo che costringono Mariani a fermare il gioco per qualche minuto. Tutta la rabbia del popolo partenopeo, che solo un anno fa qui a Torino cantavano per la prima volta il coro da campioni d’Italia e oggi vedono una squadra irriconoscibile.

