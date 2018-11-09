Pareggia il Frosinone al 90'. A segno Pinamonti con un bolide
Trova il pareggio al 90' il Frosinone di Longo. Riceve dalla destra Pinamonti che da fuori area se l'aggiusta, guarda la porta
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 21:59
Trova il pareggio al 90' il Frosinone di Longo. Riceve dalla destra Pinamonti che da fuori area se l'aggiusta, guarda la porta e spara sotto l'incrocio. Pareggio meritato dei Ciociari che nel finale del secondo tempo hanno cercato maggiormente la via del gol rispetto al viola.