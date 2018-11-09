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Pareggia il Frosinone al 90'. A segno Pinamonti con un bolide

Trova il pareggio al 90' il Frosinone di Longo. Riceve dalla destra Pinamonti che da fuori area se l'aggiusta, guarda la porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 21:59
Pareggia il Frosinone al 90'. A segno Pinamonti con un bolide -
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Pinamonti
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Trova il pareggio al 90' il Frosinone di Longo. Riceve dalla destra Pinamonti che da fuori area se l'aggiusta, guarda la porta e spara sotto l'incrocio. Pareggio meritato dei Ciociari che nel finale del secondo tempo hanno cercato maggiormente la via del gol rispetto al viola.

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