Di Marzio: "Contatti tra Genoa e Sassuolo per Pinamonti, è una richiesta di Gila". Sbloccherà Gudmundsson?

Il Genoa lavora sul mercato per trovare un sostituto di Retegui, passato all'Atalanta. Alberto Gilardino spinge per avere una prima punta il prima possibile dopo l'addio dell'ex Tigre (e vista anche l...

Il Genoa lavora sul mercato per trovare un sostituto di Retegui, passato all'Atalanta. Alberto Gilardino spinge per avere una prima punta il prima possibile dopo l'addio dell'ex Tigre (e vista anche la possibile partenza di Gudmundsson). La soluzione Fabio Silva come caratteristiche non basta a Gilardino che ha chiesto anche un centravanti. La società è al lavoro per accontentare le sue richieste e in pole come sostituto di Retegui c'è Andrea Pinamonti. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è ben avviata. L'operazione si può sbloccare con la formula del prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus e diritto di riscatto alto attorno ai 16/17 milioni. Retrocesso con il Sassuolo in Serie B, il classe 1999 potrebbe tornare nuovamente a Genova dopo aver vestito la maglia rossoblù. Sono 34 le presenze di Pinamonti con il Genoa nella stagione 2019-2020 tra Serie A e Coppa Italia, con 7 gol messi a referto. A scriverlo è Gianluca Di Marzio.

WOLVES RIFIUTA L'OFFERTA PER FABIO SILVA

https://www.labaroviola.com/il-wolves-rifiuta-offerta-di-prestito-del-genoa-per-fabio-silva-gudmundsson-deve-aspettare-ancora/264226/