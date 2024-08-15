Il Wolves rifiuta offerta di prestito del Genoa per Fabio Silva. Gudmundsson deve aspettare ancora

Il Wolverhampton ha rifiutato l’offerta del Genoa per Fabio Silva, Gudmundsson resta bloccato fino a quando arriva un sostituto

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano il Wolverhampton ha rifiutato l’offerta del Genoa per Fabio Silva. Giocatore individuato dal Genoa come sostituto di Gudmundsson e che avrebbe dovuto sbloccare la trattativa con la Fiorentina. Queste le parole di Romano: “I Wolves hanno rifiutato il prestito con diritto di riscatto offerto dal Genoa per Fabio Silva e preferiscono prendere in considerazione altre proposte per l’attaccante portoghese”

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