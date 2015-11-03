Notizie Fabio Silva Fiorentina

Il Wolves rifiuta offerta di prestito del Genoa per Fabio Silva. Gudmundsson deve aspettare ancora
15 agosto 2024 12:02
Gazzetta dello Sport: "Gudmundsson a un passo da Firenze, il Genoa spinge per Fabio Silva"
15 agosto 2024 10:16
Schira conferma: "Fabio Silva è vicino al Genoa. Trattativa avanzata per il portoghese. Gudmundsson può essere sbloccato nelle prossime ore"
14 agosto 2024 13:52
Pedullà: "Il Genoa ci prova per Fabio Silva. Potrebbe sbloccare Gudmnudsson alla Fiorentina"
10 agosto 2024 19:23
L'agente di Fabio Silva: "Fabio piace molto a Palladino, dovremo vedere come si evolve il mercato"
16 giugno 2024 22:19
Archivio