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Notizie Fabio Silva Fiorentina

Il Wolves rifiuta offerta di prestito del Genoa per Fabio Silva. Gudmundsson deve aspettare ancora

15 agosto 2024 12:02

Gazzetta dello Sport: "Gudmundsson a un passo da Firenze, il Genoa spinge per Fabio Silva"

15 agosto 2024 10:16

Schira conferma: "Fabio Silva è vicino al Genoa. Trattativa avanzata per il portoghese. Gudmundsson può essere sbloccato nelle prossime ore"

14 agosto 2024 13:52

Pedullà: "Il Genoa ci prova per Fabio Silva. Potrebbe sbloccare Gudmnudsson alla Fiorentina"

10 agosto 2024 19:23

L'agente di Fabio Silva: "Fabio piace molto a Palladino, dovremo vedere come si evolve il mercato"

16 giugno 2024 22:19

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