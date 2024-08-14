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Schira conferma: "Fabio Silva è vicino al Genoa. Trattativa avanzata per il portoghese. Gudmundsson può essere sbloccato nelle prossime ore"

Con Fabio Silva al Genoa si sblocca definitivamente l'islandese alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2024 13:52
Schira conferma: "Fabio Silva è vicino al Genoa. Trattativa avanzata per il portoghese. Gudmundsson può essere sbloccato nelle prossime ore" -
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Secondo quanto riportato questa mattina su X dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, Fabio Silva è molto vicino al Genoa.

Il giornalista afferma che il Genoa e il Wolverhampton sono in trattativa avanzata per cercare di finalizzare l’accordo, Fabio Silva ha già concordato i termini personali con il Grifone. Questo permetterebbe al club rossoblu di sbloccare definitivamente la situazione Albert Gudmundsson, che così potrebbe approdare alla Fiorentina già nelle prossime ore.

CONDÒ AFFERMA: “GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA SI FARÀ. UN EFFETTO DOMINO CHE PORTERÀ NICO ALLA JUVE O ALL’ATALANTA A SECONDA DEGLI INCASTRI”

https://www.labaroviola.com/condo-afferma-gudmundsson-alla-fiorentina-si-fara-un-effetto-domino-che-portera-nico-alla-juve-o-allatalanta-a-seconda-degli-incastri/264127/

 

 

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