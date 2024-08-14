Schira conferma: "Fabio Silva è vicino al Genoa. Trattativa avanzata per il portoghese. Gudmundsson può essere sbloccato nelle prossime ore"

Con Fabio Silva al Genoa si sblocca definitivamente l'islandese alla Fiorentina

Secondo quanto riportato questa mattina su X dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, Fabio Silva è molto vicino al Genoa.

Il giornalista afferma che il Genoa e il Wolverhampton sono in trattativa avanzata per cercare di finalizzare l’accordo, Fabio Silva ha già concordato i termini personali con il Grifone. Questo permetterebbe al club rossoblu di sbloccare definitivamente la situazione Albert Gudmundsson, che così potrebbe approdare alla Fiorentina già nelle prossime ore.

https://www.labaroviola.com/condo-afferma-gudmundsson-alla-fiorentina-si-fara-un-effetto-domino-che-portera-nico-alla-juve-o-allatalanta-a-seconda-degli-incastri/264127/