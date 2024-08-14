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Condò afferma: "Gudmundsson alla Fiorentina si farà. Un effetto domino che porterà Nico alla Juve o all'Atalanta a seconda degli incastri"

L'islandese finirà alla Fiorentina, mentre Nico si accaserà alla Juventus, se quest'ultima acquisterà Koopmeiners

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2024 13:23
Condò afferma: "Gudmundsson alla Fiorentina si farà. Un effetto domino che porterà Nico alla Juve o all'Atalanta a seconda degli incastri" -
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Intervistato da News.Superscommesse.it, l'editorialista de La Repubblica e opinionista di Sky, Paolo Condò ha parlato dei tasselli mancanti alle squadre, che ci potrebbero essere da qui alla fine della sessione estiva, soffermandosi sui possibili colpi e addii in casa Fiorentina.

"Secondo quanto riportato dallo stesso Condò, l'affare Gudmundsson alla viola e Nico Gonzalez alla Juve si farà, confermando che l'islandese finirà alla Fiorentina, mentre Nico si accaserà alla Juventus o, se quest'ultima acquisterà Koopmeiners, lo ‘lascerà’ definitivamente all’Atalanta”.

TMW, OGGI PUÒ CHIUDERSI FABIO SILVA AL GENOA E LIBERARE GUDMUNDSSON PER LA FIORENTINA. I DETTAGLI

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