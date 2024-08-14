Condò afferma: "Gudmundsson alla Fiorentina si farà. Un effetto domino che porterà Nico alla Juve o all'Atalanta a seconda degli incastri"

L'islandese finirà alla Fiorentina, mentre Nico si accaserà alla Juventus, se quest'ultima acquisterà Koopmeiners

Intervistato da News.Superscommesse.it, l'editorialista de La Repubblica e opinionista di Sky, Paolo Condò ha parlato dei tasselli mancanti alle squadre, che ci potrebbero essere da qui alla fine della sessione estiva, soffermandosi sui possibili colpi e addii in casa Fiorentina.

"Secondo quanto riportato dallo stesso Condò, l'affare Gudmundsson alla viola e Nico Gonzalez alla Juve si farà, confermando che l'islandese finirà alla Fiorentina, mentre Nico si accaserà alla Juventus o, se quest'ultima acquisterà Koopmeiners, lo ‘lascerà’ definitivamente all’Atalanta”.

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