Gazzetta dello Sport: "Gudmundsson a un passo da Firenze, il Genoa spinge per Fabio Silva"

Il Genoa insiste per Fabio Silva del Wolves, la trattativa per il portoghese è vicina alla fumata bianca che può sbloccare l'islandese

Albert Gudmundsson si avvicina sempre più a Firenze e ieri è stato compiuto un ulteriore passo avanti in questa complessa trattativa, che sembra finalmente prossima alla conclusione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa ha presentato un'offerta al Wolverhampton per Fabio Silva, che vedrebbe di buon grado il trasferimento.

Sebbene l'accordo tra il club ligure e quello inglese non sia ancora stato formalizzato, cresce gradualmente l'ottimismo riguardo la possibilità di portare a termine tutte le trattative nel breve termine. D'altro canto, Gudmundsson ha espresso più volte il proprio entusiasmo per il trasferimento a Firenze, una piazza di maggior prestigio, dove lo attende un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro annui, riferisce la testata sportiva.

La trattativa era stata avviata già a gennaio, quando la panchina viola era ancora affidata a Vincenzo Italiano, ma ora sembra davvero prossima alla conclusione.

Tuttosport: "La Juve non molla Nico, ma attenzione alla Premier"

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