Labaro Viola

Tuttosport: "La Juve non molla Nico Gonzalez per Motta è il jolly ideale. Ma attenzione alla Premier"

La Juve è in cima ai desideri di Nico Gonzalez

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 09:07
Tuttosport: "La Juve non molla Nico Gonzalez per Motta è il jolly ideale. Ma attenzione alla Premier" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nico Gonzalez
Nico
Condividi

La Juventus non si è lasciata scoraggiare quando lunedì si è diffuso l’eco delle parole, non pubbliche, con cui il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva detto ai dirigenti viola che non intende cedere Nico Gonzalez. Giuntoli sa che il mercato è fatto anche di dichiarazioni in cui si mettono in chiaro le proprie intenzioni, ma che da tali intenzioni si può poi recedere se le situazioni lo rendono pragmaticamente utile. Non si è lasciata scoraggiare perché sa che Nico Gonzalez aspira a una nuova sfida e al momento ha la Juve in cima ai propri desideri.

Per Motta Nico Gonzalez offrirebbe anche una soluzione come falso 9: arretrando a rifinire e aprendo spazi alle proprie spalle per poi tornare a inserirsi. Per dare a Motta questa soluzione, però, va convinta la Fiorentina. Come detto la presa di posizione di Commisso non ha scalfito la determinazione bianconera. Solo l’inserimento di una big della Premier costituirebbe un pericolo concreto per portare l'argentino a Torino. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/terracciano-sempre-spinto-per-restare-alla-fiorentina-curiosita-nel-capire-in-cosa-e-speciale-de-gea/264175/#google_vignette

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok