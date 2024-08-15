Tuttosport: "La Juve non molla Nico Gonzalez per Motta è il jolly ideale. Ma attenzione alla Premier"

La Juve è in cima ai desideri di Nico Gonzalez

La Juventus non si è lasciata scoraggiare quando lunedì si è diffuso l’eco delle parole, non pubbliche, con cui il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva detto ai dirigenti viola che non intende cedere Nico Gonzalez. Giuntoli sa che il mercato è fatto anche di dichiarazioni in cui si mettono in chiaro le proprie intenzioni, ma che da tali intenzioni si può poi recedere se le situazioni lo rendono pragmaticamente utile. Non si è lasciata scoraggiare perché sa che Nico Gonzalez aspira a una nuova sfida e al momento ha la Juve in cima ai propri desideri.

Per Motta Nico Gonzalez offrirebbe anche una soluzione come falso 9: arretrando a rifinire e aprendo spazi alle proprie spalle per poi tornare a inserirsi. Per dare a Motta questa soluzione, però, va convinta la Fiorentina. Come detto la presa di posizione di Commisso non ha scalfito la determinazione bianconera. Solo l’inserimento di una big della Premier costituirebbe un pericolo concreto per portare l'argentino a Torino. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/terracciano-sempre-spinto-per-restare-alla-fiorentina-curiosita-nel-capire-in-cosa-e-speciale-de-gea/264175/#google_vignette