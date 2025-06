Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”

M’Bala Nzola rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito al Racing Club de Lens, con cui ha vissuto un’esperienza piuttosto discontinua e conclusa senza il riscatto da parte del club francese, che ha chiuso all’ottavo posto in Ligue 1. Tuttavia, il suo ritorno a Firenze sarà solo temporaneo: l’attaccante angolano non rientra nei piani del club e la società è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione.

Su Nzola si sono mossi diversi club italiani: in Serie A il Parma ha mostrato interesse, mentre in Serie B lo seguono Venezia, Sampdoria e soprattutto lo Spezia, squadra con cui l’attaccante aveva vissuto una delle sue stagioni migliori, conquistando anche la promozione in massima serie. Proprio gli aquilotti sembrano essere la meta più gradita per il giocatore, che potrebbe così ritrovare continuità in un ambiente conosciuto. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe utilizzare Nzola come pedina di scambio per arrivare a un obiettivo di mercato: Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 dovrebbe infatti tornare a Sassuolo dal Genoa, ma i viola potrebbero inserirsi proponendo Nzola ai neroverdi per agevolare l’operazione. Lo scrive La Nazione.