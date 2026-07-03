Da Modena riportano: "Se Piccoli va alla Lazio, Pinamonti può andare a Firenze a fare il vice Kean"

L'attaccante emiliano può arrivare in viola al posto di Piccoli

Secondo quanto riferito da La Gazzetta di Modena, anche Andrea Pinamonti figura nella lista dei calciatori che potrebbero salutare il Sassuolo. Il contratto dell'attaccante classe 1999, decisamente pesante per le casse del club, scadrà tra un anno e non ci sono segnali di un possibile rinnovo. Del resto, il giocatore non ha mai nascosto l'ambizione di misurarsi in una piazza più prestigiosa, possibilmente impegnata nelle competizioni europee, e la dirigenza neroverde è disposta a valutare eventuali proposte.

Per ora non sono arrivate offerte ufficiali, ma è probabile che i primi contatti superficiali delle ultime settimane si trasformino presto in trattative concrete. Di recente il nome di Pinamonti è stato accostato alla Lazio, a caccia di un centravanti pronto per la Serie A (tra gli obiettivi dei capitolini c'è anche Piccoli). Tuttavia, i biancocelesti devono prima risolvere il problema del blocco del mercato e alleggerire il monte ingaggi prima di poter acquistare. Nel caso in cui il club di Lotito decidesse di virare decisamente su Piccoli, non è escluso che la Fiorentina possa farsi avanti per Pinamonti, individuandolo come il profilo ideale per il proprio reparto offensivo.