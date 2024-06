De Santis sul mercato della Fiorentina: “Lucca, Kean e Pinamonti non danno sicurezze. Molto difficile scendere sotto i 20 milioni per un attaccante”

Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio esprimendosi a 360 gradi sul mercato della Fiorentina, analizzando vari nomi sotto tanti punti di vista: “Retegui? Il Genoa ne fa un’alta valutazione e con l’Europeo e il suo valore di mercato può salire. Il giocatore solo 15 mesi fa era ancora in Argentina, considerato, ma che veniva da stagioni in cui non aveva segnato con continuità. Dopo il Tigre ha destato l’interesse ma è grazie a quanto fatto con l’Italia che ha attirato l’attenzione su di lui e a far crescere la quotazione. In un mercato in cui gli attaccanti forti non sono tanti, il Genoa è convinto di avere in mano un calciatore di prospettiva e cerca di farselo pagare.

Poi possiamo discutere se possa essere un giocatore per cui vale la pena investire e sia adatto per Palladino, ma oggi per prendere un centravanti di un certo livello è molto difficile si possa scendere sotto i 20 milioni di euro. Anche l’affare Gudmundsson dimostra che il Genoa è una società solida e se già aveva valutato di poter cedere l’islandese nel mercato invernale, a maggior ragione potrà farlo ora in estate”.

“In giro per il mondo non vedo tantissimi osservatori italiani rispetto a quelli di altri paesi, si tratta di un aspetto in cui è necessario crescere in Italia e non vale solo per la Fiorentina ma è una situazione generalizzata. Nico Gonzalez è un calciatore che già avevo proposto ai tempi dell’Argentinos Juniors quando costava 3 milioni e mezzo, ad esempio, poi lo prese lo Stoccarda l’anno dopo ed è divenuto successivamente il calciatore più pagato nella storia della Fiorentina. Julian Alvarez è un altro caso: se si aspetta di arrivare al momento in cui si inseriscono club con altra forza e appeal, diventa difficile poi andare a prenderli. Motivo per cui converrebbe giocare d’anticipo e provare a fermare subito certi profili”.

“Lucca, Kean, Pinamonti, non so se siano delle sicurezze per risolvere il problema gol. Pinamonti è passato da Empoli e Sassuolo tra alti e bassi e non ha mantenuto le aspettative. Lucca ha fatto un percorso tortuoso con alti e bassi, all’Udinese è andato in crescendo la scorsa stagione ma non ha ancora i numeri da garanzia. Kean è stato il primo millennial a segnare in A, ma poi non ha mai avuto continuità, nè in Inghilterra nè in Italia, anche per un carattere difficile da gestire.

Un altra strada porta a centravanti di età diverse, capire se si possano andare a prendere calciatori come Icardi e Arnautovic, che oggi possono sembrare più una suggestione. Il mercato viola recente però ci insegna che spesso calciatori che sembravano inavvicinabili poi sono arrivati. Bisogna riportare a Firenze un calciatore che riporti sicurezze offensive alla Fiorentina e tocchi quota 15 reti”.