TMW, idea Pinamonti per la Fiorentina in caso di addio di Kean. Primo nome rimane Piccoli

Sul fronte offensivo, la Fiorentina si cautela in vista di una possibile partenza di Moise Kean e valuta attentamente tre attaccanti. Il primo nome sulla lista è quello di Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione con la maglia del Cagliari e da poco riscattato dagli isolani. L’altro profilo monitorato è quello di Sebastiano Esposito, in uscita dall’Inter e nelle mire anche del Parma. Stando quanto riporta da TMW, però, nelle ultime ore sta guadagnando terreno anche il nome di Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo la fine del prestito al Genoa, attaccante che potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il reparto d’attacco viola. La dirigenza gigliata è al lavoro per assicurarsi i rinforzi necessari e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.