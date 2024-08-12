Di Marzio: "Il Genoa continua il casting per il dopo Retegui e per liberare Gudmundsson"

Il Genoa per l'erede di Retegui vira deciso verso un giovane. L'ex Bari, proprietà Milan, Nasti è il favorito e libererebbe anche l'islandese

Dopo l'addio di Retegui, il Genoa è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. L'idea dei rossoblù è quella di acquistare un attaccante giovane e di prospettiva. Il primo nome sulla lista è quello di Marco Nasti, classe 2003 di proprietà del Milan. L'attaccante ha giocato l'ultima stagione in prestito al Bari, realizzando 7 gol in 38 partite stagionali. C'è anche l'ipotesi Pinamonti, ma l'operazione sarebbe dai costi molto elevati. Il Sassuolo, nonostante la retrocessione in Serie B, non ha intenzione di svendere i propri giocatori. Il Genoa comunque ha iniziato i propri movimenti di ricambio nel proprio reparto offensivo, data la partenza di Retegui e quella, sempre più probabile, di Gudmundsson.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Pedullà: “Koopmeiners alla Juve non esclude l’acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina”

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