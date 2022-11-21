Pinamonti perde la testa e insulta il responsabile antidoping. Ma la squalifica è una farsa

L’attaccante del Sassuolo,Andrea Pinamonti, ha patteggiato una squalifica di venti giorni con la Procura Nazionale Antodoping. I fatti risalgono al 15 ottobre 2022. Nel corso dei controlli antidoping...

L’attaccante del Sassuolo,Andrea Pinamonti, ha patteggiato una squalifica di venti giorni con la Procura Nazionale Antodoping. I fatti risalgono al 15 ottobre 2022. Nel corso dei controlli antidoping dopo Atalanta-Sassuolo, Pinamonti si rivolge con "frasi irriguardose" all'incaricato e la questione non finisce lì. Chiamato a rispondere delle sue frasi offensive, l'attaccante finisce nel mirino della procura antidoping di Nado Italia con cui riesce poi a patteggiare una squalifica decisamente favorevole. Quantificata in venti giorni di stop, la punizione per la punta neroverde risulterà infatti ininfluente per il Sassuolo. Potendo scontarla nelle prossime settimane di sosta per Qatar 2022, Pinamonti potrà continuare ad allenarsi in questo periodo di stop agonistico e sarà immediatamente a disposizione di Dionisi alla ripresa del campionato. Una squalifica che pare tutto tranne che una squalifica.

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