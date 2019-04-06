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Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone…

Secondo quanto riportato da Rai Sport, dietro a Luca Pinamonti ci sarebbe sulle traccie la Fiorentina in ottica futura. Il giocatore attualmente gioca nel Frosinone ma il titolare del cartellino è l'I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2019 21:19
Calciomercato, Andrea Pinamonti potrebbe approdare alla Fiorentina in estate se partirà Simeone… -
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Secondo quanto riportato da Rai Sport, dietro a Luca Pinamonti ci sarebbe sulle traccie la Fiorentina in ottica futura. Il giocatore attualmente gioca nel Frosinone ma il titolare del cartellino è l'Inter che potrebbe cederlo per fare cassa. La Fiorentina punterebbe su di lui solo se Giovanni Simeone andrà via in estate.

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