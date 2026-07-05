La Gazzetta dello Sport riporta: " Se Piccoli non si sblocca a breve, la Lazio può andare su Pinamonti"

L'attaccante viola resta il più grande obiettivo della Lazio

La corsa al nuovo centravanti della Lazio vede ancora Roberto Piccoli in cima alle preferenze della dirigenza, ma il club biancoceleste tiene aperte diverse opzioni. La pista che porta a Lorenzo Lucca sta perdendo quota: il suo eventuale arrivo era infatti legato al trasferimento di Mario Gila al Napoli, ma il difensore spagnolo sembra ora sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Al contrario, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta prendendo quota la candidatura di Andrea Pinamonti del Sassuolo.

L'attaccante di scuola Inter è da tempo un obiettivo di Claudio Lotito, che lo aveva già corteggiato a lungo nelle scorse sessioni di mercato. Rispetto al passato, il costo del cartellino è sceso sensibilmente: la valutazione del Sassuolo è passata dai circa 20 milioni degli anni scorsi a 15 milioni di euro. La cifra potrebbe ridursi ulteriormente, poiché il club emiliano preferisce cederlo subito piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto.

Davanti a queste condizioni favorevoli, la Lazio è pronta a stringere i tempi per Pinamonti, senza comunque mollare la presa su Piccoli. I dialoghi con la Fiorentina per quest'ultimo rimangono frequenti, con le due società che continuano a lavorare sulla formula del prestito con diritto di riscatto.