Disastro Meret ad Empoli, si addormenta con la palla tra i piedi e Pinamonti segna di ribattuta

Un clamoroso errore di Alex Meret ha regalato il secondo gol all’Empoli nella gara di campionato contro il Napoli. Il portiere azzurro è apparso troppo molle e lento nel rilanciare un pallone con i piedi ciò ha permesso a Pinamonti di poter ribattere il pallone e depositarlo in rete. Un errore incredibile che vanificato il doppio vantaggio azzurro. Il giovane portiere dopo tale disastro si è inchinato distrutto dal dolore e dal rammarico. Intanto in panchina Luciano Spalletti è apparso letteralmente incredulo per il secondo gol dell’Empoli, mentre Lorenzo Insigne è apparso letteralmente furioso per il vantaggio vanificato. Pochi dopo minuti la squadra toscana ha addirittura trovato il terzo gol con Pinamonti, un vero e proprio disastro quello partenopeo che ha buttato al vento una partita che sembrava in totale gestione. Ancora una volta la squadra ha evidenziato problemi di carattere e tenuta fisica. Lo riporta Area Napoli

