Pinamonti: "A nome mio e del Genoa dico a Bove di rimettersi presto. Lo aspettiamo in campo"

È bello che tutto il paese e tutti i tifosi si uniscano nello stare vicino al giocatore, alla famiglia e alla società Fiorentina

Andrea Pinamonti, a margine dell'incontro con i tifosi tenutosi al Genoa Museum ad Store, ha voluto dedicare un pensiero ad Edoardo Bove. Queste le parole dell'attaccante rossoblù riportate da TMW:

"L'abbiamo vissuta male come chiunque ha assistito alla scena. Quando succedono queste cose è brutto, ma è bello che tutto il paese e tutti i tifosi si uniscano nello stare vicino al giocatore, alla famiglia e alla società Fiorentina. A nome mio e del Genoa dico a Edoardo di rimettersi presto e che lo aspettiamo in campo".

Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l’Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo

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