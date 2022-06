Di Marzio, Pinamonti gradisce l’Atalanta: è la sua priorità. Serve accordo tra la Dea e l’Inter

Tutti pazzi per Andrea Pinamonti. Il centravanti ex Empoli è uno dei calciatori più seguiti di questo avvio di calciomercato. Sul giocatore c’è l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui la Fiorentina, ma in vantaggio adesso c’è l’Atalanta. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, i bergamaschi hanno accelerato per il giocatore. C’è il gradimento del giocatore che avrebbe, addirittura, deciso di voler dare priorità alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Adesso, la Dea dovrà trovare l’accordo con l’Inter.