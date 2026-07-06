Pedullà: "Piccoli intriga la Lazio, a Firenze può andare Pinamonti che piace molto a Grosso"

Si prospetta un giro infuocato di punte tra viola e neroverdi

L'asse di mercato tra Reggio Emilia e Firenze potrebbe farsi particolarmente caldo, dato che anche il profilo di Andrea Pinamonti è finito nei radar della Fiorentina. Come riferito dall'esperto Alfredo Pedullà, l'attaccante riscuote un forte gradimento da parte del tecnico Grosso. A fargli spazio nella rosa viola potrebbe essere Roberto Piccoli, finito nel mirino della Lazio guidata da Gattuso. Resta ancora da individuare la formula contrattuale adatta a soddisfare tutte le parti, compresa la dirigenza della Fiorentina, che si sta dimostrando assolutamente aperta a valutare la cessione della propria punta. I contatti tra i club proseguono spediti, confermando che non si è trattato di un semplice sondaggio iniziale.