Mediaset, Fiorentina interessata a Pinamonti ma l’Inter vuole darlo al Torino in cambio di Bremer

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate ad Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999, di proprietà dell’Inter, in questa stagione ha giocato in prestito all’Empoli e ha segnato 13 gol in 36 partite. La società milanese però preferisce cedere Pinamonti al Torino perchè cosi avrebbe uno sconto per l’acquisto di Bremer, difensore di grande valore che Marotta vuole vestire di nerazzurro.

