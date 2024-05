Jovic può essere scaricato anche dal Milan. Per sostituirlo i rossoneri puntano Pinamonti, retrocesso in Serie B

Il Milan valuta Andrea Pinamonti per l’attacco della prossima stagione. Non sarebbe la prima scelta, per quello c’è un budget già predisposto – intorno ai 50 milioni di euro – ma eventualmente andrebbe a prendere il posto di Luka Jovic, in scadenza di contratto e autore di nove reti in tutte le competizioni, alcune anche abbastanza importanti ai fini del risultato. Il serbo avrebbe un’opzione per rinnovare per altri tre anni, ma è probabile che il Milan non voglia far scattare la possibilità, considerato che negli ultimi contatti fra le parti c’era la richiesta di abbassarsi (nuovamente) il contratto.

Insomma, Pinamonti – con il Sassuolo in Serie B – rappresenta un’idea concreta. In questo momento è un nome al vaglio, non smentito direttamente dal club rossonero. In questa stagione, tribolata per tutti a Reggio Emilia, ha segnato undici gol, andando vicino al record stagionale di 13. Il Milan è anche uno dei pochi a potersi permettere il contratto dell’attaccante, che percepisce oltre 2 milioni a stagione. Il Sassuolo dovrà ridimensionare e lui – come Berardi e Laurienté – avranno mercato in estate.

Oltre a lui c’è fermento anche per il centravanti, dopo l’addio di Giroud. Il primo nome rimane quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Lo scrive TMW.

