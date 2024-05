Italiano: “Adesso il futuro mio e quello dei calciatori non conta. Conta solo la finale di Atene”

Vincenzo Italiano è stato premiato come miglior tecnico emergente a Coverciano, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Nella preparazione dei giocatori la parte piu importante resta l’occhio, però per noi che negli ultimi due anni abbiamo 3 partite a settimana anche le macchine di danno una grande mano per capire il recupero dei calciatori e il loro stato fisico, avremo giocato forse 120 partite e dobbiamo vedere se i ragazzi recuperano, come recuperano, in quanto tempo. a livello di strumenti qualcosa va usato per forza. Poi è chiaro che l’occhio e la sensazione dell’atleta rimangono prevalenti

Su Barone: “È stato un momento bruttissimo. Ogni giorno cerchiamo di trovare un po’ di energia in più per dare una soddisfazione alla sua famiglai e ai suoi amici. Poi credo che Firenze meriti un trofeo, dopo la deluzione dell’anno scorso abbiamo la possibilità di arrivare in fondo di nuovo, vogliamo avere ancora più attenzione perché i dettagli fanno la differenza.

Contro l’Olympiacos sarà difficile, nelle finali decidono gli episodi e i dettagli anche minimi. Sarà una partita tosta se è arrivata in finale e ha battuto l’aston villa ha qualità e ha carattere, dobbiamo essere bravi a non prestare il fianco ad una squadra che se sbagli ti castiga. Vogliamo punti anche in campionato, dopo il Cagliari penseremo alla strategia per la Conference.

Sul futuro: “Adesso non conta, cosi come quello di ogni altro tesserato. Pensiamo solo ad Atene”

