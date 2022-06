La gerarchia di Monti: “Belotti meglio di Jovic, ma il mio preferito è Pinamonti: mi fa impazzire”

Gianfranco Monti, noto opinionista nell’ambiente viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare degli obiettivi di mercato della Fiorentina per il reparto avanzato. Ecco le sue parole: “Tra Jovic e Belotti prenderei ‘Il Gallo’. Se poi potessi scegliere il mio preferito, dico Pinamonti. Il centravanti ex Empoli mi fa impazzire: è giovane, ma sufficientemente scafato: arrogante in campo e sa segnare. Se vuoi investire sui giovani è lui che devi andare a prendere. C’è il ristorante da 20 euro e quello da 100. Se vuoi mangiare bene, sai in quale devi andare a sederti”.