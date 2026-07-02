TMW scrive: "La Lazio punta su Pinamonti" Si allontana la trattativa per Piccoli dalla Fiorentina?

L'ex attaccante di Empoli e Genoa potrebbe andare da Roma da Gattuso

Come riportato da Tuttomercatoweb, l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti è oggetto della corte della Lazio dopo essere stato sondato anche dalla Fiorentina. Si sta creando un intreccio tra viola e biancocelesti perché la squadra romana ha messo nel mirino Piccoli, ma solo in prestito ed ecco perché la Lazio sta spingendo per incontrare l'entourage della punta ex Empoli.